Ярославль, , 15:51 — REGNUM

В Рыбинске Ярославской области в парке на улице Черняховского на месте, где раньше стоял памятник Ленину, найдена капсула времени. Послание обнаружил водитель экскаватора во время проведения земляных работ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Рыбинска. Сейчас ведутся работы по благоустройству парка.

Послание комсомольца 2018 года Rybinsk.ru

«Закладка была сделана в 1968 году, когда строился этот парк. Несколько лет назад памятник демонтировали и перевезли на территорию музея Советской эпохи, но капсулу тогда не нашли. Нашли только табличку, указывающую на то, что в земле оставлено послание от комсомольцев», — рассказал депутат Рыбинского муниципального совета Петр Кельберг.

Закладка была сделана к 50-летию комсомола. Авторы планировали, что капсула будет вскрыта в 2018 году, в год столетия организации. Послание адресовано комсомольцам Советского Союза XXI века.

«Идут годы, время меняет облик планеты, выдвигает новые задачи. Нас увлекают, захватывают с головой наши ежедневные деяния. Но толща времени не в состоянии отделить от нас живое дыхание революции…», — говорится в послании потомкам.