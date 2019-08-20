Воронеж, , 15:50 — REGNUM

Фестиваль традиционной культуры «Русское лето» пройдёт в Центральном парке Воронежа 14−15 сентября, сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона.

Фестиваль пройдёт в регионе впервые — с инициативой его проведения ранее выступил заместитель художественного руководителя МХАТ имени Горького по литературной части, писатель Захар Прилепин. Фестиваль обещают провести в мультижанровом формате: на его площадке объединятся театральная, музыкальная, литературно историческая программы, будет работать книжная ярмарка, предусмотрена и программа для детей.

На территории парка состоятся показательные выступления реконструкторов — зрители смогут увидеть, бои дружинников с варягами и подвиг защитников крепости Осовец.

В спектакле Активного театра «Обитель. 16 рота» по роману Захара Прилепина, сыграют участники группы 25/17. Кроме того, на фестивале ожидается выступление группы «Калинов мост», а также Джанго, Бранимира.