Чебоксары, , 15:50 — REGNUM

В столицу Чувашии прилетела авиагруппа высшего пилотажа Военно-воздушных сил России «Стрижи». Сегодня, 20 августа, они совершили круг почёта над городом, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Стрижи» в столице Чувашии Cap.ru

Выступления пилотажной группы пройдут над Волгой: 22 августа пройдёт репетиция показа, 24 августа лётчики покажут групповой пилотаж. В выступлениях будут задействованы семь самолетов «Миг-29».

Кроме того, лётчики посетят кадетский корпус и встретятся с воспитанниками детского сада «Стрижи», который был открыт в 2015 года с участием лётчиков. Для избранных школьников будут организованы экскурсии и встречи с пилотами. Юные горожане смогут посмотреть самолеты, пообщаться с участниками легендарной пилотажной группы, сфотографироваться на фоне истребителей. На аэропортовую площадку будут пускать по спецпропускам.