Самара, , 16:16 — REGNUM

69 новых автобусов получили представители 67 школ Самарской области, 20 августа сообщает пресс-служба регионального правительства.

Транспортные средства поступили в те школы, в которых дети обучаются из удаленных районов.

«Это, в том числе, образовательный центр имени братьев Глубоковых в селе Лопатино Волжского района, школа в селе Малячкино Шигонского района, школа в поселке Междуреченск Сызранского района, школа в селе Кротовка Кинель-Черкасского района и другие», — сообщают чиновники.

На покупку автобусов, оборудованных в соответствии со всеми современными требованиями безопасности, включая тахографы и системы ГЛОНАСС из бюджета Самарской области было выделено 135 млн рублей.

По словам чиновников, ежедневно автобусы будут работать на 83 маршрутах, и перевозить порядка 2 тыс. детей в день.

Автобусы оснащены кондиционерами и полками для размещения рюкзаков. Кроме этого, на аварийные выходы поставлен специальный датчик, который препятствует случайному открыванию.

«А в экстренном случае можно подать сигнал одной кнопкой — и по координатам автобуса будет незамедлительно выслана помощь», — сообщают в правительстве Самарской области.

Напомним, что обновление парка школьных автобусов происходит в рамках национального проекта «Образование».