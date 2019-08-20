Кемерово, , 15:41 — REGNUM

В Кемеровской области рассчитали величину прожиточного минимума за второй квартал текущего года. Как сообщили ИА REGNUM в администрации региона, в расчёте на душу населения она составила 10 389 рублей, для трудоспособного населения — 11 011 рублей, пенсионеров — 8 405 рублей, детей — 10 778 рублей.

Отмечается, что показатель вырос по отношению к первому кварталу 2019 года. Изменение произошло в основном за счёт роста стоимости минимального набора продуктов питания на 265 рублей (5,9%), непродовольственных товаров на 157 рублей (6,5%) и набора услуг на 151 рубль (6,9%) .

Если сравнить среднедушевой показатель величины прожиточного минимума в Кемеровской области с аналогичными показателями в других регионах Сибирского федерального округа, то он окажется ниже, чем в Новосибирской и Томской областях, Красноярском крае и в среднем по России.

Власти Кузбасса объясняют это тем, что в соседних регионах цены на продукты питания, товары и тарифы на услуги выше, чем в Кемеровской области.