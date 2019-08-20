Москва, , 15:54 — REGNUM

Поездка в вагонах московский центральных диаметров (МЦД) по уровню комфорта не будет уступать метрополитену, а в чём-то даже превзойдёт его. Об этом 20 августа заявил мэр Москвы Сергей Собянин при осмотре работ по реконструкции платформы «Сетунь» МЦД-1.

Сергей Собянин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Подготовка к открытию первых линий наземного метро МЦД-1 «Одинцово-Лобня» и МЦД-2 «Нахабино-Подольск» вышла на финишную прямую. Закуплены 39 современных поездов «Иволга», из них 26 поездов уже проходят обкатку», — сказал мэр столицы.

Собянин также отметил, что поезда, которые закупают для МЦД, произведены в России. Таким образом, запуск МЦД создал огромный рынок сбыта для отечественного машиностроения на годы вперед.

«Комфорт поездок на наземном метро будет максимально приближен к Московскому метрополитену и Московскому центральному кольцу, а в чем-то и превзойдёт его», — отметил Собянин.

При этом мэр города подчеркнул, что МЦД станет постоянно развивающимся проектом. Ежегодно планируется осуществлять реконструкцию существующих платформ, в планах — построить несколько новых остановок.

Читайте ранее в этом сюжете: Пересадка с МЦД на метро будет бесплатной