Харьков, Украина, , 15:42 — REGNUM

15 сентября в Харькове пройдёт так называемый «Марш равенства», сообщили организаторы мероприятия 20 августа на своей странице в социальной сети Facebook.

Помимо самого марша, с 9 по 15 сентября также пройдут различные дискуссионные и образовательные мероприятия и лекции, посвящённые «защите прав» сексуальных меньшинств.

Напомним, в конце июня неизвестные напали на участников кинопоказа для членов ЛГБТ. Отметим, что представители меньшинств сами тогда заявили о том, что на кинопоказе присутствовали дети.

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Напомним, во время киевского «Марша равенства», который прошёл в конце июня 2019 года, нарушений не было. В мероприятии участвовало, по данным устроителей, около 8 тыс. человек. Они не смогли пройти весь намеченный маршрут и после завершения марша были эвакуированы с места его проведения.

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