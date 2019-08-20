Кемерово, , 15:23 — REGNUM

Жители Калтанского городского округа Кузбасса на встрече с губернатором Сергеем Цивилёвым сегодня, 20 августа, поинтересовались, как решается вопрос атмосферных выбросов и пыления золоотвала Южно-Кузбасской ГРЭС.

На это, как сообщили ИА REGNUM в администрации области, глава Кузбасса ответил, что хотя одной из задач НОЦ «Кузбасс» является внедрение технологии эффективной переработки шламоотстойников, но пока таких экономически выгодных решений не найдено.

В то же время Цивилёв заявил, что наука совместно с промышленностью тесно работают по этой проблеме.

Муниципалитету поставлена задача — замерить негативное воздействие выбросов станции и предоставить экспертное заключение общественности.