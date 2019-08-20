Магас, , 15:30 — REGNUM

Больше всего на еду в России в 2018 году потратили жители двух регионов Северного Кавказа — Дагестана и Ингушетии. На питание и напитки у них уходило 53,8% и 57,9% всех потребительских расходов соответственно. Такие данные содержатся в отчёте Росстата о социально-экономическом положении России.

Меньше остальных на еду в 2018 году тратили жители Татарии (21,8% своих расходов), Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (23,1%) и Москвы (24,5%). В среднем по России на продукты питания жители тратят около 30% расходов.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, почти треть своих месячных расходов на еду среднестатистический житель России тратит на мясо и мясные продукты — около 2 тыс. рублей.