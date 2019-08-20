Москва, , 15:10 — REGNUM

В 2019 году Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) на стационарную помощь онкологическим больным направит 200 млрд рублей, сообщает «Медвестник».

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Уточняется, что 150 млрд рублей их этих средств выделено на химиотерапию. Не лучевую терапию предусмотрено 10,4 млрд рублей, будет оплачено свыше 78 тыс. госпитализаций.

Стоимость одного случая лечения пациента с онкозаболеванием в стационаре в среднем составляет 76,7 тыс. руб. (по другим профилям — в среднем 34,6 тыс.).

На лечение онкобольных в 2020 году планируется выделить из федерального бюджета 120 млрд рублей, а в 2021 г. — 140 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия ежегодно теряет от преждевременной смертности населения от онкологических заболеваний $8,1 млрд, и, по мнению экспертов, этот показатель будет расти.

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