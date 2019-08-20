Екатеринбург, , 15:13 — REGNUM

Экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») приехала в Среднеуральский женский монастырь (Свердловская область) и вернула перстень Николая II. Об этом парламентарий заявила в видеообращении.

Ранее представители движения «Царский крест» (которое причисляют к так называемой «секте царебожников») призвали Поклонскую одуматься и вернуть драгоценность.

Поклонская также поблагодарила монастырь «за молитвенную поддержку». Приезд в общину, считает депутат, поможет «покончить с информационной шумихой вокруг царского перстня».

Напомним, настоятель Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий (Романов) призвал свою паству не ходить на протестные митинги, предпочтя им походы в храмы. Романова называют духовником Натальи Поклонской.

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