Челябинск, , 15:09 — REGNUM

В Челябинске многодетная мать требует лишить её и четверых детей СНИЛС — страхового номера индивидуального лицевого счёта. Переписка с представителями Пенсионного фонда ни к чему не привела и женщина обратилась в суд, пишут местные СМИ.

Как пишет 74.ru, женщина полагает, что такая система учёта населения может привести к поголовному чипированию граждан. СНИЛС требуют часто, без него нельзя получить ряд государственных услуг. Челябинка намерена отказаться от страхового номера.

Ответчиком выступает управление ПФР в Ленинском районе Челябинска. Суд первой инстанции уже отказал гражданке, но сдаваться она не собирается.

Отметим, ранее некоторые граждане требовали лишить их идентификационных номеров налогоплательщика. В частности, такое было в Екатеринбурге, где выдаваемый в налоговых некоторых административных районах города номер содержал «дьявольские» три шестёрки, идущие подряд.

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