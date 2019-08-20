Минск, , 15:15 — REGNUM

Осенью международный издатель компьютерных игр Wargaming проведёт в Минске масштабный фестиваль «Wargaming Fest: День танкиста». На сцене мероприятия выступит популярная американская панк-рок-группа The Offsrping, сообщила пресс-служба фестиваля 19 августа.

Другими гостями фестиваля станут украинские, белорусские и российские музыканты: «Вопли Видоплясова», «Звери» и «Крамбабуля». Помимо музыкальных выступлений, гости мероприятия смогут пообщаться с известными разработчиками, блогерами и различными представителями игровой индустрии.

Фестиваль пройдёт 15 сентября в минском парке Победы. Уже традиционный WG Fest в 2019 году объединится в белорусским праздником Днём танкиста. Представители Wargaming обещают организовать масштабные интерактивные зону: лекции, мастер-классы, шоу-программу и турниры по популярным играм.

Напомним, Wargaming — это белорусская компания, занимающаяся разработкой и изданием многопользовательских видеоигр. Самая популярная франшиза Wargaming — аркадный танковый симулятор World of Tanks. Проекты этой серии были тепло приняты как игроками, так и критиками по всему миру.

Читайте ранее в этом сюжете: Осенью в Минске пройдет фестиваль WG Fest-2019 совместно с Днем танкиста