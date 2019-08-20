Эр-Рияд, , 15:23 — REGNUM

В течение одного дня в Саудовской Аравии паспортный контроль прошли свыше 1 тыс. женщин, намеревавшихся совершить путешествие за границу без разрешения опекунов, об этом 20 августа сообщает Al Arabia.

Ранее власти королевства приняли специальный закон, позволяющий женщинам совершать путешествия в одиночку. Единственным требованием является возраст — женщине должно быть не меньше 21 года.

Напомним, Саудовская Аравия подвергается критике со стороны правозащитных организаций в нарушении прав человека, однако власти страны принимают все новые меры для демократизации общества.

Ранее в Саудовской Аравии было позволено женщинам управлять транспортным средством.

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