Эр-Рияд, 20 августа 2019, 15:23 — REGNUM
В течение одного дня в Саудовской Аравии паспортный контроль прошли свыше 1 тыс. женщин, намеревавшихся совершить путешествие за границу без разрешения опекунов, об этом 20 августа сообщает Al Arabia.
Ранее власти королевства приняли специальный закон, позволяющий женщинам совершать путешествия в одиночку. Единственным требованием является возраст — женщине должно быть не меньше 21 года.
Напомним, Саудовская Аравия подвергается критике со стороны правозащитных организаций в нарушении прав человека, однако власти страны принимают все новые меры для демократизации общества.
Ранее в Саудовской Аравии было позволено женщинам управлять транспортным средством.
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