Одесса, Украина, , 15:09 — REGNUM

Главный раввин Одессы Авроом Вольф заявил, что готов взять на поруки собственника отеля «Токио Стар», в котором погибли девять человек, сообщило 20 августа издание «Думская».

В свою очередь сторона обвинения требует взять бизнесмена под стражу, в частности, мотивируя это ксерокопией американского паспорта, найденного у него во время обыска.

Как сообщало ИА REGNUM, отель в Одессе загорелся в ночь с 16 на 17 августа. В огне погибли девять человек, среди которых одна жительница Австралии. Всего в здании находилось 28 иностранцев.

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