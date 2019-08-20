Москва, , 14:46 — REGNUM

Совладельцу группы «Сумма» Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову предъявлено окончательное обвинение. К семи эпизодам мошенничества добавились ещё два. Об этом сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах.

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Теперь ущерб по делу составляет свыше 11 млрд рублей вместо 2,5 млрд рублей. Кроме хищений Магомедовым вменяется в вину организация преступного сообщества.

С обвинением Магомедовых следователь ознакомил накануне, 19 августа. Планируется, что 21 августа будет объявлено об окончании следствия.

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Как сообщало ИА REGNUM, братья Магомедовы были арестованы в марте 2018 года. Изначально ущерб от их преступных действий следователи оценили в 2,5 млрд рублей. При этом сами подозреваемые вою причастность к инкриминируемым преступлениям отрицают. Всего по делу проходит 16 обвиняемых.

В июне Мосгорсуд в очередной раз продлил срок ареста совладельцу группы «Сумма» Зиявудину Магомедову, его брату, бывшему члену Совета Федерации Магомеду. Обвиняемые останутся под стражей до 30 сентября 2019 года.

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