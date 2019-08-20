Махачкала, , 14:38 — REGNUM

Уголовное дело об особо крупном мошенничестве и служебном подлоге возбуждено против двух бывших судебных приставов из Дагестана. Они подозреваются в хищении свыше 2,5 млн рублей с помощью махинаций с депозитными счетами, сообщили ИА REGNUM 20 августа в пресс-службе Следственного комитета республики.

Фигурантами дела стали бывший начальник контрольно-ревизионного отдела управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Дагестану Магомед Гаджиев и старший специалист отдела судебных приставов в Каякентском районе республики Анжела Ильясова.

По данным следствия, подозреваемые с 2014 по 2017 годы занимались хищением денег с депозитных счетов отделов УФССП в Каякентском и Кайтагском районах Дагестана. Для этого они вносили ложные сведения в заявки на кассовые расходы данных отделов и направляли их в районные подразделения Федерального казначейства.

«На основании представленных данных, осуществлялся перевод денежных средств с депозитных счетов указанных отделов судебных приставов на банковские счета подставных лиц, которых в обозначенных заявках старший специалист указывала в качестве контрагентов. В последующем подозреваемая обналичивала незаконно перечисленные на них денежные средства», — пояснили в СКР по Дагестану.

Магомед Гаджиев задержан, в настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В ведомстве добавили, что в 2017 году он уже привлекался к уголовной ответственности за мошенничество и отделался штрафов.

Напомним, о данном уголовном деле стало известно в начале апреля 2019 года. Тогда в качестве подозреваемой была названа лишь старший специалист отдела судебных приставов в Каякентском районе Дагестана Анжела Ильясова.

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