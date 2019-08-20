Рязань, , 14:35 — REGNUM

Подразделения парашютно-десантных войск Арабской Республики Египет встретили на аэродроме «Дягилево» в Рязани. Воинский контингент примет участие в международном российско-египетско-белорусском тактическом учении «Защитники дружбы-2019». Египетские десантники прибыли на самолётах ВТА C-130 «Геркулес» и CASA C-295, рассказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства обороны РФ.

По традиции военнослужащих встретила рота почётного караула, а также девушки в русских национальных костюмах с хлебом и солью. На учебно-материальной базе полигона «Дубровичи» военнослужащим трёх государств предстоит показать слаженную работу. Подразделения проведут совместные занятия по тактической, воздушно-десантной и огневой подготовке. Активная фаза учения начнётся 26 августа, в распоряжении военных будет более 100 единиц боевой и автомобильной техники и самолеты Ил-76мд ВТА ВКС России.

По данным Минобороны в учении задействовано более 1 000 военнослужащих, в том числе от ВДВ России около 650 человек, от вооружённых сил Египта — более 150 человек и до 250 представителей Сил специальных операций Республики Белоруссия.