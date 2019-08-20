Уфа, , 14:39 — REGNUM

«Ночь кино» пройдет 24 августа в Республиканском музее Боевой Славы в Уфе, 20 августа сообщает ИА «Башинформ».

По словам организаторов, горожанам покажут фильмы, которые были созданы башкирскими режиссерами.

Первый сеанс начнется в 17:00. Маленьким зрителям покажут мультфильмы Рима Шарафутдинова.

В 17:30 «Ночь кино» продолжится показом исторического полнометражного художественного фильма Булата Юсупова «Первая республика». Этот фильм был снят к 100-летию Башкирии.

Завершит мероприятие комедией Айнура Аскарова «Из Уфы с любовью», которая начнется в 19:20 часов.

Напомним, что «Ночь кино» в Республиканском музее Боевой Славы пройдет уже в третий раз. Мероприятие проходит под эгидой министерства культуры Башкирии.