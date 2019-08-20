село Сосновка, 20 августа 2019, 14:32 — REGNUM
В Пермском крае приставы опечатали здание дома культуры в селе Сосновка Большесосновского района. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФССП по региону, дом культуры закрыт из-за нарушений требований пожарной безопасности.
Госпожнадзор по результатам проверки заявил об угрозе жизни и здоровью людей. Ранее вынесенные предписания не исполнены.
Учитывая высокую общественную опасность, которая исходит от здания дома культуры, суд приостановил эксплуатацию объекта на 30 суток.