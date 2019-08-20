Псков, , 14:28 — REGNUM

Крупная партия современного высокоточного медицинского оборудования, необходимого для диагностики онкологических заболеваний, поступит в 2019 году в медицинские учреждения Псковской области. Как сообщили ИА REGNUM в региональном комитете по здравоохранению, новую технику получат Псковский областной онкологический диспансер, его филиал в Великих Луках и Псковская областная клиническая больница.

«Аукционы на приобретение специализированной техники состоялись, необходимые контракты на поставку заключены. На эти цели направлено более 170 млн рублей из федерального бюджета в рамках национального проекта «Здравоохранение», — сообщили в комитете.

Всего регион получит четыре современных рентгеновских аппарата, два аппаратах УЗИ, а также лабораторное и эндоскопическое оборудование (видеобронхоскопы и видеогастроскопы). В Псковский областной онкологический диспансер поступят два современных эндовидеоскопических комплекса для выполнения урологических и абдоминальных операций.

В комитете здравоохранения Псковской области отметили, что современное медицинское оборудование расширит диагностическую базу лечебных учреждений, а также позволит заменить изношенную технику.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным министерства здравоохранения Российской Федерации, Псковская область вошла в число регионов страны с самыми высокими значениями распространённости злокачественных новообразований: 3100,5 случая на 100 тыс. населения. В регионе разрабатывают программу профилактики онкозаболеваний, в рамках которой предполагается не только оснащение современной техникой больниц, но и создание трёх центров амбулаторной онкологической помощи: в Пскове, Великих Луках и Острове. Они должны появиться к 2024 году.