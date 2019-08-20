Катав-Ивановск, Челябинская область, 20 августа 2019, 14:24 — REGNUM
В челябинском Катав-Ивановске досрочно расселят аварийный жилой фонд. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
16 августа члены специальной комиссии осмотрели 59 домов района, на качество жизни в которых жаловались граждане. Люди заявляли о невыносимых бытовых условиях. Так, в доме по улице Стройгородок, 3 полы прогнили, кровля протекает, стены в плесени.
Для жителей 32 квартир этого дома купят новое жильё. Из облбюджета выделено 29,04 млн рублей.
Кроме того, 59 катав-инвановских авариек расселят уже до 2021 года. Ранее это планировалось сделать к 2024 году.