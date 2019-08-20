Архангельск, , 14:22 — REGNUM

Научно-экспедиционное судно Северного УГМС «Михаил Сомов» вернулось в Архангельск после завершения полярного рейса по обеспечению российских станций жизненно важными грузами. Об этом 20 августа сообщает пресс-служба управления.

Завоз грузов на станции осуществлялся в течение двух летних месяцев. За это время сотрудники северного управления Росгидромета, работающие на побережье и островах Белого, Баренцева и Карского морей, получили стройматериалы, отремонтированное оборудование, новое программное обеспечение. Попутно «Михаил Сомов» доставил грузы и снабжение для организаций, работающих в Арктике.

Отмечается, что во время рейса на остров Вайгач были доставлены волонтёры, которые строят дополнительное заграждение на метеостанции с целью пресечения проникновения на её территорию белых медведей.

До конца августа судно «Михаил Сомов» отправится в рейс до Чукотки по снабжению полярных станций.

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