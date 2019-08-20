20 августа 2019 | Время чтения 8 мин

Корреспондент ИА REGNUM пообщался с руководителями Всероссийской студенческой стройки «Север»: командиром Антоном Сёминым и комиссаром Евгением Лисовским. О жизни и работе студентов Якутии читайте в материале.

Артём Дубровский, , 16:04 — REGNUM

В течение двух месяцев лета почти полторы тысячи студентов со всех уголков России трудятся над обустройством Якутского центра добычи газа на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении. Корреспондент ИА REGNUM пообщался с руководителями Всероссийской студенческой стройки «Север»: командиром Антоном Сёминым и комиссаром Евгением Лисовским.

Вместе © Пресс-служба ВСС «Север»

Чем именно занимаются командир и комиссар?

Евгений Лисовский: Комиссар отвечает за все мероприятия в рамках стройки: спортивные и творческие. А ещё он является заместителем командира.

Антон Сёмин: Командир, в свою очередь, отвечает полностью за всё. В мои обязанности входит обеспечение студентов спальными местами, едой и работой.

Сёмин Антон и Лисовский Евгений © Пресс-служба ВСС «Север»

Почему «Север» — крупнейшая из строек РСО?

Евгений Лисовский: Потому что в этом году работодатель запросил именно такое количество рабочих рук — 1400 человек. Столько людей не было ни на одной из постсоветских студенческих строек. Кстати, стоит упомянуть посёлок «Университетский» — так мы называем наш лагерь. Здесь проживает больше 1200 человек, а это значит, ему можно официально присвоить статус посёлка. Конечно, никакой бумаги у нас нет (улыбается), но знак мы уже поставили.

Дело в том, что 60 лет назад, когда первые отряды выехали в Казахстан в совхоз «Булаевский», они строили там дома и целые улицы. И первая такая улица получила название «Университетская». В её честь мы и назвали свой посёлок.

Почему работодатель выбирает студентов, а не квалифицированных рабочих?

Антон Сёмин: Дело в том, что студенты — это уже готовая, структурированная мобильная единица. Её удобно использовать. В такие короткие сроки просто нереально собрать обычных рабочих в подобном количеством. А студенты не только соглашаются на достаточно жёсткие условия проживания и объём работы, но и выполняют её с удовольствием. Особенно, учитывая тот факт, что здесь в Якутии они не только работают, но и участвуют в различных мероприятиях.

Какие регионы представлены на стройке?

Ребята собрались со всей России. Здесь у нас студенты с 37 субъектов Российской Федерации: 34 региона и три города федерального значения. Конечно, основная часть наших рабочих — это представители Сибирского федерального округа.

Флаги стройотрядов © Пресс-служба ВСС «Север»

Какими видами работ занимаются студенты?

Антон Сёмин: Завод и газопровод потихоньку готовят к сдаче, поэтому ребята занимаются завершающими работами. В основном кладут тротуарную плитку везде, где в дальнейшем будет ступать нога человека.

Получается, они не контактируют с более сложным оборудованием?

Антон Сёмин: Нет, в этом нет необходимости. Завод уже стоит, он почти что готов к запуску — сдача планируется уже в декабре. Поэтому за лето студенты должны сделать всё возможное, чтобы объект можно было сдать в срок.

Кто готовит ребят к работе?

Антон Сёмин: Они проходят обучение на месте. Плюс во всех отрядах есть своя внутренняя иерархия. Опытные ребята учат новичков и делятся опытом — и так из «поколения» в «поколение». Иногда работодатели запоминают наших ребят и на следующий год сами предлагают им более сложную и ответственную работу.

Почему в лагере нет ни одной девушки?

Антон Сёмин: Для девушек нужны особенные условия проживания. Мы же не можем поселить их в палатках вперемешку с парнями. А чтобы организовать подобные условия, нужно предварительно согласовать их со многими службами — это очень непросто. В связи с этим руководство решило, что чисто мужские коллективы рабочих — это правильный выбор. Плюс у нас здесь 12-часовой рабочий день, 7 дней в неделю без выходных. Далеко не каждая девушка согласилась бы на такое.

Построение в лагере © Пресс-служба ВСС «Север»

Расскажите о соревновательной части. Как определяется победитель стройки?

Евгений Лисовский: Во время стройки проходит конкурс на лучший отряд. Работу студентов оценивают по пяти основным критериям: производственная деятельность (непосредственно работа), комиссарская деятельность (творчество и спорт), дисциплинарный коэффициент, знание нормативных документов РСО и участие в дне ударного труда. По совокупности этих факторов определяется лучший отряд. Но мы награждаем и победителей в отдельных категориях, и особенно отличившихся бойцов.

Кто следит за производственными показателями отрядов?

Антон Сёмин: В течение пяти конкурсных недель ребята заполняли и сдавали дневники, в которых описаны виды и объёмы проделанных работ. После этого три наших мастера сверяют реальный объём работы с тем, что написали студенты.

Сколько ребята получают за работу?

Антон Сёмин: Минимальная оплата труда на стройке — 30 тыс. рублей с условием того, что они выработают все смены. Но если ребята трудятся хорошо, то работодатель увеличивает им зарплату. Собственно, так происходит почти всегда. Плюс есть премия за лучший отряд. Она составляет порядка 100 тыс. рублей на отряд (в отряде около 15−20 человек).

Получается, борьба за звание лучшего отряда — не чисто идейная?

Евгений Лисовский: Они делают это и не ради денег, скорее ради престижа. Привезти победу и почётное знамя стройки в регион очень почётно. В этом году Всероссийской слёт РСО пройдёт в Кремле. И по традиции командиры выносят на сцену знамя лучших стройотрядов. Поэтому для них это реальная возможность прославить родной отряд.

Вокруг костра © Пресс-служба ВСС «Север»

Как изменилась стройка по сравнению с прошлым годом?

Евгений Лисовский: Я уже второй раз на «Севере». Кардинальных изменений нет, только количество рабочих. В прошлом году ребят было около 700 человек, а в этом — в два раза больше. А ещё нам удалось ликвидировать определённые бытовые нюансы, которые доставляли неудобства бойцам на прошлой стройке.

Можно ли уехать со стройки, если условия проживания кажутся слишком тяжёлыми?

Евгений Лисовский: Просто так уехать нельзя. Ребята заранее знают, на что идут.

Антон Сёмин: Да, мы оповещаем своих бойцов. Рассказываем об условиях проживания и работы, и после этого они подписывают документы. Мы говорим, что они едут в место, где ловит только один сотовый оператор, нет интернета, холодно, живут медведи, а работать придётся по 12 часов в сутки. Приехать они могут, только согласившись на это. Поэтому желающих сбежать у нас нет.

С гитарой © Пресс-служба ВСС «Север»

А если какое-то серьёзное заболевание?

Евгений Лисовский: По болезни экстренно отправляем домой. Здесь у нас есть свои врачи и медпункты. Если местные медики считают, что ситуация тяжёлая, то отправляем на консультацию в ближайшие населённые пункты. Если там говорят, что бойца нужно отправить домой, то формируем приказ и в экстренном порядке вывозим из лагеря.

Как вы стали главными на стройке?

Евгений Лисовский: Мы проходили всероссийскую школу подготовки командного состава. Сначала нужно было пройти заочный этап: отправить анкету, характеристику и снять видеоролик о себе.

Антон Сёмин: После этого в штабе осматривают анкеты потенциальных участников и выбирают 100 лучших человек для участия в школе. Далее с нами проводили различные занятия: лекции, курсы и тренинги. А на финальном этапе проходили собеседование с представителями работодателя и руководителем центрального штаба.

Спустя неделю тебе звонят и предлагают должность на стройке. Бывает так, что ты хочешь поехать командиром, но на школе показываешь себя как хороший второй номер. В таких случаях предлагают, например, поехать мастером. А соглашаться или нет — выбор за тобой.

Победители третьей Всероссийской студенческой стройки «Север» на сцене © Пресс-служба ВСС «Север»

Правда, что среди рабочих больше гуманитариев, чем студентов технических вузов?

Антон Сёмин: Мы не можем назвать точный процент, но ребята и правда очень разношёрстные. Доходит до того, что у нас есть отряды, состоящие полностью из студентов-медиков. Строителей очень мало, но они есть.

Евгений Лисовский: Я, например, учился на электроэнергетика, но уже несколько лет состою в строительном отряде. Понятное дело, я не бетонщик или каменщик — я электрик. Но всё равно каждый год ездил на стройки. А в промежуточные периоды проходил курсы и получил корочки по нужным строительным специальностям.

Как отряд попадает на стройку?

Евгений Лисовский: В общем-то, это точно такой же конкурс. Оценивают не только умение работать руками. Нужно снять видеоролик на заданную тему, правильно заполнить все документы и, в идеале, иметь какие-то заслуги прошлых лет.

Антон Сёмин: Отдельно проходит и конкурс среди регионов. С одной области может захотеть поехать 20 отрядов, но руководство должно выбрать один лучший. А бывает и так, что бывшие студенты, ставшие сотрудниками «ГазАртСтроя», дают характеристику отрядам.

Закрытие ВСС «Север» © Пресс-служба ВСС «Север»

Будет ли «Север» и в следующем году?

Антон Сёмин: Это большой вопрос. Например, эту стройку утвердили зимой 2019 года. Сначала идёт запрос от работодателя, а потом многочисленные согласования. Ведь стройка должна соответствовать множеству критериев, чтобы получить статус всероссийской. Будем надеяться, что этой зимой её утвердят и в четвёртый раз.