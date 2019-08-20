Павлодар, Казахстан, , 14:16 — REGNUM

В Павлодарской области Казахстана произошла массовая драка между местными жителями и охранниками из-за незаконного вылова рачка Artemia salina. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента полиции.

По данным правоохранительных органов, 18 августа в 19 часов 10 минут (16 часов 10 минут по московскому времени) возле озера Маралды в Павлодарском районе сотрудники частного охранного агентства задержали жителя местного села за отлов редких рачков.

После задержания на помощь мужчине пришли местные жители. В результате конфликта с охранниками произошла массовая драка. Во время потасовки мужчины угнали у охранников автомобиль «ВАЗ-2121». Ситуацию стабилизировали бойцы СОБР, которые прибыли на место происшествия.

Напомним, в конце июля 2019 года между жителями Павлодарской области Казахстана и предпринимателем, который развивает туристический бизнес на озере Маралды, произошел конфликт. Мужчина был избит местными жителями за охрану озера от браконьеров.

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