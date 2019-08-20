Великие Луки, Псковская область, , 14:10 — REGNUM

В Псковской области объявлен аукцион на строительство новой школы в городе Великие Луки. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, школа на 800 мест должна быть построена к 30 ноября 2020 года на улице Заслонова.

На строительство объекта выделено около 540 млн рублей из федерального и регионального бюджетов. Итоги аукциона будут подведены 28 августа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее в Великих Луках был введён в эксплуатацию новый корпус школы №6 — тоже на 800 мест.

Новая школа в Великих Луках станет четвёртой по счёту, построенной в Псковской области за последние годы. Помимо школы в Великих Луках, в Пскове было построено здание Инженерно-лингвистичекой гимназии на 1,3 тыс. мест, а также новая школа в Дно, рассчитанная на 500 учащихся.

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