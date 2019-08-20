Екатеринбург, , 14:14 — REGNUM

Предварительное слушание по делу об автомобилистке, дважды наехавшей на двух девушек в Белоярке (Свердловская область), пройдёт 22 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Белоярского районного суда.

Судебное заседание будет закрытым, так как пострадавшие девушки — несовершеннолетние, на момент инцидента им было 17 лет. На заседании будут обвиняемая, её адвокат, прокурор, а также потерпевшие вместе со своими представителями.

Напомним, по версии прокуратуры, автомобилистка покушалась на убийство двух человек, чтобы сокрыть ранее совершенное преступление. Женщина в пьяном состоянии сбила двух несовершеннолетних девушек в ночь на 6 апреля, после чего скрылась, но через некоторое время вернулась, вновь наехала на подростков и покинула место ДТП.

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