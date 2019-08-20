Нижний Новгород, , 14:08 — REGNUM

Международная летняя IT-школа, организованная нижегородским Университетом Лобачевсвого для талантливых студентов из Мексики, завершила свою работу. Об этом 20 августа сообщает пресс-служба вуза.

Всего в этом году Нижний Новгород посетили 25 мексиканских студентов. В течение четырех недель они участвовали в теоретических и практических занятиях по программированию, в том числе разрабатывали мобильные приложения.

В рамках культурной программы студенты посетили Нижегородский Кремль, Планетарий, фабрику елочных игрушек «Ариэль», участвовали в русских народных играх в музее-заповеднике «Щелоковский хутор», прокатились на канатной дороге, посетили Город Мастеров в Городце.

На последней неделе школы для студентов была организована экскурсия в нижегородский офис IT-компании «Intel», где практикующие специалисты в сфере информационных технологий поделились с ними опытом работы в крупной международной корпорации, рассказали о текущих проектах компании, а также обсудили плюсы и минусы работы в сфере IT и ответили на другие интересующие студентов вопросы.

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