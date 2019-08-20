Бузулук, Оренбургская область, 20 августа 2019, 14:06 — REGNUM
В Бузулукском районе Оренбургской области вынесен приговор в отношении женщины, которая признана виновной в сбыте героина и легализации денег, полученных преступным путем, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФСБ по региону.
По данным ведомства, оренбурженка нашла поставщика, от которого с марта 2017 года бесперебойно получала наркотик. Героин сбывался посредством тайников-закладок на территории Бузулука и Бузулукского района. Деньги от наркоманов женщина получала на банковскую карту.
Суд первой инстанции приговорил наркопродавца к шести с половиной годам лишений свободы и штрафу в 80 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу.