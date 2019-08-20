Ростов-на-Дону, , 14:01 — REGNUM

В Ростове-на-Дону в связи с концертом группы «Ленинград» будет ограничено движение. Так, в день выступления 13 сентября с 8:00 до 23:00 (время московское) автомобилистам запретят проезд по западному и восточному пешеходно-транспортным проездам стадиона «Ростов-Арена».

ИА REGNUM ранее сообщало, что против выступления группы «Ленинград» на стадионе «Ростов-Арена» выступал донской губернатор Василий Голубев. Затем администрация футбольного клуба «Ростов» обращалась к руководству музыкального коллектива с просьбой перенести концерт на более ранний срок.

Обеспокоенность властей и жёлто-синих была связана с неудовлетворительным состоянием газона после подобных мероприятий на стадионе.

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