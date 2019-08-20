р-н Ханты-Мансийский, 20 августа 2019, 13:58 — REGNUM
В Югре жители деревни Шапша на протяжении пяти лет безрезультатно обращаются в различные инстанции района и округа с просьбами газификации домов, расположенных на улицах Зеленая, Парковая и Новая. Пока нет газа, им приходится отапливать дома электроэнергией. тратя на это по 10 тыс. рублей в месяц, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном штабе ОНФ.
Как выяснилось, районная власть действительно не может помочь сельчанам, так как данная территория деревни в настоящее время передана автономному округу для строительства инженерных сетей к ландшафтному зоопарку и дому-интернату для престарелых. Объекты должны были появиться ещё в 2014 году, но подрядчик их не достроил и исчез.
Как поясняет представитель управления капитального строительства Андрей Блажков, объекты должны возвести к концу 2019 года. И только потом из собственности ХМАО землю для газоснабжения передадут в собственность администрации Ханты-Мансийского района.
Чтобы ускорить процесс, эксперты ОНФ предложили властям района работать на опережение: актуализировать проект газификации данных улиц, чтобы потом не тратить на это время.