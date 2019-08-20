Ижевск, , 13:56 — REGNUM

19 августа у здания правительства Удмуртии прошла серия одиночных пикетов против перепрофилирования объекта по уничтожению химического оружия (УХО) в комплекс переработки опасных отходов в Камбарке. Об этом сообщают в сообществе «Социалисты Ижевска» в одной из социальных сетей.

«Наша задача — рассказать ижевчанам об антинародной инициативе властей по созданию у нас под носом предприятия для переработки 50 тыс. опасных отходов в год», — отмечают активисты. Кроме того, они уверены, что в Удмуртии есть силы, готовые бороться против этих планов.

Также удмуртские активисты призывают присоединиться к борьбе жителям всех регионов, где планируется перепрофилирование объектов УХО.

«Мы создали федеральное движение с кировчанами и готовимся к следующей волне протестов», — пишут активисты. Пикеты будут также проходить 20 и 21 августа.

Также 18 августа митинг против комплекса особо опасных отходов состоялся в Сарапуле.

Как сообщало ИА REGNUM, комплекс переработки особо опасных отходов в Удмуртии вызывает споры и волнения среди населения, митинги на эту тему проходили уже неоднократно и в Ижевске, и в самой Камбарке. На портале одной из гражданских инициатив организован сбор подписей против перепрофилирования объекта УХО в республике. При этом ЦИК республики второй раз отказывает инициативной группе по разным причинам, тем самым откладывая проведение референдума о согласии или несогласии жителей региона с планами переработки особо опасных отходов. Глава Удмуртии Александр Бречалов неоднократно убеждал, что комплекс будет заниматься переработкой отходов исключительно региональных предприятий и радиоактивными отходами он заниматься не будет.

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