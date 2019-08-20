Киев, , 14:00 — REGNUM

На Украине численность женщин-участниц гражданской войны в Донбассе превышает 12 тыс. человек, заявил на пресс-конференции глава фонда «Восточная Европа» Виктор Лях, сообщило 20 августа информационное агентство «Укринформ».

"В нашей стране более 12 тысяч женщин-«ветеранов». Их проблемы и потребности остаются не изученными», — рассказал он.

Эксперт отметил, что после участия в боевых действиях, таких женщин очень трудно вернуть в семью, для этого нужно проводить тяжёлую работу как с ними, так и с членами их семей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что на Украине наблюдается критическая ситуация с посттравматическим расстройством психики. На 326 тыс. украинских боевиков, участвовавших в боевых действиях в Донбассе, приходится около 300 психологов, способных проводить реабилитацию.

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