Киев, 20 августа 2019, 14:00 — REGNUM
На Украине численность женщин-участниц гражданской войны в Донбассе превышает 12 тыс. человек, заявил на пресс-конференции глава фонда «Восточная Европа» Виктор Лях, сообщило 20 августа информационное агентство «Укринформ».
Эксперт отметил, что после участия в боевых действиях, таких женщин очень трудно вернуть в семью, для этого нужно проводить тяжёлую работу как с ними, так и с членами их семей.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что на Украине наблюдается критическая ситуация с посттравматическим расстройством психики. На 326 тыс. украинских боевиков, участвовавших в боевых действиях в Донбассе, приходится около 300 психологов, способных проводить реабилитацию.
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