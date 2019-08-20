Иерусалим, , 15:24 — REGNUM

19 августа мэрия израильского города Хайфа выпустила постановление о запрете размещения в государственных учреждениях негосударственной символики. Решение было принято после скандала с размещением флага ЛГБТ-сообщества в муниципальной библиотеке. Об этом сообщил израильский информационный портал Colbo.

Мэр города Хайфа Эйнат Калиш-Ротем распространила среди своих коллег инструкцию о размещении символики в муниципальных учреждениях. Глава мэрии отметила, что «существует граница между отстаиванием своих свобод и интересов и четкими правилами поведения, которых должны придерживаться государственные служащие».

Данное постановление вызвало волну возмущения в израильском ЛГБТ-сообществе, которое потребовало размещения символики во всех государственных учреждениях.