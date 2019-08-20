Иерусалим, , 14:05 — REGNUM

19 августа четверо бойцов Армии Обороны Израиля (ЦАХАЛ) были сняты со своих должностей после инцидента на границе с сектором Газа. По сообщениям израильского информационного агентства mako, военные проигнорировали проникновение на территорию Израиля боевика из Газы.

В генштабе ЦАХАЛ провели расследование инцидента, произошедшего в ночь с 1 на 2 августа. Согласно материалам данного расследования, бойцы бригады «Голани» «повели себя не так, как ожидается в оперативной обстановке»: избегали перестрелки с противником и не предприняли должных мер. Кроме того, сержант бригады проигнорировал перестрелку и скрылся с места инцидента.

Ранее сообщалось, что ночью 1 августа из сектора Газа на израильскую территорию проник террорист, устроивший перестрелку и ранивший трех солдат ЦАХАЛа. Израильская сторона открыла ответный огонь, ликвидировав боевика.