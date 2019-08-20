Иерусалим, , 14:43 — REGNUM

Банк Израиля пришел к выводу, что недостаточный уровень образования среди ультраортодоксов может негативно повлиять на экономический рост. Об этом 19 августа сообщило израильское информационное агентство Ynet.

Главный банк страны провел исследование, посвященное интеграции ортодоксов в трудовую систему. Согласно отчету, за последние 50 лет в ортодоксальных школах снизился объем изучения предметов, необходимых для получения аттестата, — математики, английского языка, а также научных дисциплин. В связи с этим постепенно уменьшилось число ортодоксов, имеющих высшее образование и интегрированных в рынок труда.

По мнению экспертов, главной проблемой в образовательной системе является нежелание ультраортодоксальных школьников изучать общие предметы и продолжать образование хотя бы до получения школьного аттестата. Именно тенденция игнорирования общеобразовательных предметов препятствует интеграции ортодоксов в рынок труда, что вероятно затормозит экономический рост всей страны в будущем.