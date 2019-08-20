Кейптаун, , 19:50 — REGNUM

В последнем исследовании Гринпис, иллюстрирующем тревожно высокий уровень загрязнения воздуха, район вокруг Криэля в Мпумаланге занял второе место в мире по уровню выбросов диоксида серы (SO2) в атмосферу, сообщил 19 августа африканский новостной портал «Maroela Media».

Организация Гринпис-Индия провела исследование с использованием спутников NASA с целью отследить точки выбросов SO2 по всему миру, говорится в заявлении экологической организации.

Исследование показало, что высокий уровень загрязнения в регионе в целом, и в провинции Мпумаланга в частности, является прямым результатом высокой концентрации угольных электростанций. Энергетический гигант ЮАР, компания Eskom, в данный момент обслуживает 12 угольных электростанций, расположенных в районе Хайфелд в Мпумаланге и Гаутенге.

Правительство ЮАР объявило регион «приоритетной зоной» из-за экологического риска загрязнения воздуха.

Новые данные показывают, что выбросы SO2 в районе Хайфелд уступают по своему масштабу только огромным никелевым заводам в Норильске в России — одному из 10 самых загрязненных мест на Земле по версии экологической некоммерческой организации Блэксмитовского института.

На третьем месте находится огромный нефтехимический завод в Заргозе в Иране.

Согласно Гринпис, электроэнергетика и другие отрасли, которые используют нефть и газ, ответственны за две трети выбросов SO2. Нефтеперерабатывающие заводы и металлургические заводы также являются основными источниками SO2.