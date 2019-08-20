Ташкент, , 13:12 — REGNUM

В Ташкенте дан старт миссии экспертов МАГАТЭ в сотрудничестве с Институтом ядерной физики Узбекистана, сообщает 20 августа издание UzDaily со ссылкой на министерство энергетики республики.

В Киргизию прибыла делегация МАГАТЭ, которая приняла участие в торжественных мероприятиях и встретилась с представителями министерств и ведомств республики.

Делегация МАГАТЭ ознакомилась с деятельностью агентства «Узатом», а также посетила Информационный центр по атомным технологиям. В рамках встреч стороны обсудили сотрудничество в рамках развития ядерной инфраструктуры.

Напомним, 14 августа в «Узатом» сообщили, что отработанное топливо на АЭС, которую планируется построить в Узбекистане, будут возвращать в Россию для переработки.

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