Москва, , 13:12 — REGNUM

Идея о штрафных санкциях для курящих сотрудников, с которой выступил Минздрав РФ, находится за пределами конституционных прав, считает первый заместитель председателя комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Общественной палаты РФ Артём Кирьянов. Об этом он заявил 20 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Как юрист могу сказать, что это всё просто незаконно, — сказал Кирьянов. — Это вещи за пределами законодательства. За пределами конституционных прав. Почему у нас Минздрав РФ вместо того, чтобы лечить людей, это его основная функция, подменяет собой министерство труда, подменяет собой юриста, законодателя, статистику? Каким образом посчитали производительность труда?»

Напомним, как сообщалось ранее, Минздрав РФ предложил российским работодателям ввести штрафы для курящих сотрудников. Кроме того, как стало известно в рамках передачи, чиновники также рекомендуют сделать так, чтобы место для курения «не было оборудовано скамейкой, беседкой или другими атрибутами комфортного времяпровождения».

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