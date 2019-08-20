Москва, 20 августа 2019, 13:12 — REGNUM
Идея о штрафных санкциях для курящих сотрудников, с которой выступил Минздрав РФ, находится за пределами конституционных прав, считает первый заместитель председателя комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Общественной палаты РФ Артём Кирьянов. Об этом он заявил 20 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщалось ранее, Минздрав РФ предложил российским работодателям ввести штрафы для курящих сотрудников. Кроме того, как стало известно в рамках передачи, чиновники также рекомендуют сделать так, чтобы место для курения «не было оборудовано скамейкой, беседкой или другими атрибутами комфортного времяпровождения».
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