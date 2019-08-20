Нью-Дели, , 15:19 — REGNUM

Лауреат Нобелевской премии по экономике Амартия Сен выступил против отмены статьи 370 Конституции Индии, в которой были закреплены особые права и привилегии штата Джамму и Кашмир. Об этом 19 августа сообщило индийское новостное издание NDTV Кхабар.

В интервью изданию Амартия Сен подчеркнул, что действия федерального правительства во главе с премьер-министром Нарендрой Моди причинили невозместимый ущерб репутации Индии как демократического государства. По мнению выдающегося индийского экономиста, решение кабинета министров по Кашмиру опирается на поддержку большинства населения, однако не учитывает мнение меньшинства. Амартия Сен заявил: «Решение кашмирской проблемы невозможно без опоры на демократию и уважение мнения самих кашмирцев».

Напомним, что 5 августа 2019 года министр внутренних дел Индии Амит Шах объявил о ликвидации особого статуса штата Джамму и Кашмир. Впоследствии штат будет разделён на два субъекта федерации: Джамму и Кашмир, где будет избрано собственное законодательное собрание, и Ладакх, управление которым будет осуществляться федеральным правительством напрямую. Парламент Индии одобрил нововведения 6 августа. Единственной влиятельной политической силой, выступившей против решения федерального правительства, стала оппозиционная партия Индийский национальный конгресс (ИНК).