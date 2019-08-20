Анкара, , 13:10 — REGNUM

25-ый Суд Анкары по тяжким уголовным преступлениям в мотивировочной части своего решения указал, что благодаря информации на двух картах памяти, переданных прокуратуре Анкары подсудимым по делу движения Фетхуллаха Гюлена под кодовым именем «Гарсон», была расшифрована иерархия движения.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, на картах памяти содержалась информация о структуре организации, ее функционировании, финансовых источниках, проникновении в госструктуры, кодовые имена «тайных имамов» и руководителей высшего звена, номера связных телефонов и некоторые подробности личной жизни.

Таким образом, известно, что организационно движение Гюлена подразделялось на 7 больших округов (Анкара, Эгейский, Эрзурум, Газиантеп, Ирфан Бей, Мраморный, полицейские академии) связанные с ними малые округа (районы провинций) и 10 основных представительств (под управлением каждого — не менее 4 малых округов). В связке с «тайным имамом» работал секретарь, отвечавший за финансовую и кадровую политику. Иерархии «тайных имамов» представлена так: представитель, генеральный руководитель, руководитель, генеральный секретарь, секретарь малого округа, секретарь района, предводитель, ответственный за СМИ, избранный руководитель, учитель.