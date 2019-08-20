Самара, , 13:01 — REGNUM

Песни и партии из известных опер будут исполнены 24 августа с балкона гостиницы «Бристоль-Жигули» в Самаре, 20 августа сообщает «Комсомольская правда».

Необычный концерт, в котором выступят три баса, пройдет с 20:00 до 21:00 по адресу: ул. Куйбышева, 111.

«Арии для горожан исполнят солист Большого театра России Дмитрий Скориков, заслуженный артист России, ведущий солист Самарского театра оперы и балета Андрей Антонов, солист Самарской филармонии Антон Степанов», — сообщают организаторы мероприятия.

По их словам, мероприятие приурочено к 110-летию выступления Федора Шаляпина в Самаре, которое, если верить легенде, он дал с балкона своего гостиничного номера.

Напомним, что в этот день улица Куйбышева в Самаре будет закрыта для автомобильного транспорта и станет пешеходной, поскольку по ней пройдет шествие цветов в рамках «Фестиваля цветов — 2019».