Мадрид, , 14:29 — REGNUM

Лесной пожар, вспыхнувший на острове Гран-Канария, теряет силу. Об этом 20 августа глава Канарских островов Анхель Виктор Торрес написал на странице в соцсети Twitter.

«Пламя пожара теряет силу, и сердце главного природного заповедника Испании, Тамадаба, сберегли от огня», — написал он.

Ослабление ветра и более низкие температуры на Канарских островах временно облегчили работу пожарных, ведущих борьбу с крупнейшим лесным пожаром в Испании, хотя еще накануне вечером власти назвали пожар, быстро распространявшийся к югу вулканического острова Гран-Канария «неконтролируемым».

Более 12 000 гектаров пострадали от огня на западных склонах Гран-Канарии. Сильный лесной пожар стал причиной эвакуации около 10 000 человек, более 1000 пожарных и сотрудников экстренных служб работают на месте ЧП.