Бужумбура, , 14:11 — REGNUM

В Бурунди в очередной раз сообщается о случаях убийства людей-альбиносов. По информации новостного агентства RFI Kiswahili, граждане страны обвиняют органы безопасности в невыполнении своих обязанностей по прекращению подобного рода злодеяний.

По данным Организации по защите прав альбиносов в Бурунди, на северо-западе страны было найдено мертвое тело Бонхера Нийонкуру, 15-летнего мальчика-альбиноса. Труп был найден недалеко от границы с Демократической Республикой Конго, в провинции Чибитоке.

Как сообщается, с 2008 года в Бурунди было убито более 20 альбиносов.

По словам Казунгу Кассима, лидера Организации по защите прав альбиносов в Бурунди, последний подобный инцидент произошел в октябре 2018 года, когда стало известно об исчезновении 4-летнего ребенка-альбиноса в районе Чендаюри, провинции Канкузо, находящейся недалеко от границы с Танзанией. Впоследствии ребенок был найден мертвым, а некоторые части ее тела пропали без вести. Одна из ног, правая рука и язык были ампутированы.

В некоторых африканских странах людей-альбиносов убивают и отрезают части тела, чтобы затем использовать для различных обрядов.