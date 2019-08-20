Додома, , 14:36 — REGNUM

После того, как суахили стал четвертым официальным языком Сообщества развития Юга Африки (САДК), эксперты заявили, что данный язык поспособствует разрешению многих проблем, и танзанийцы должны использовать появившуюся возможность и преподавать суахили в других странах.

По информации танзанийского новостного издания «HabariLeo», эксперты утверждают, что решение о принятии языка суахили в качестве официального языка САДК стало долгожданным событием для многих.

Лингвист Совета языка суахили Танзании (BAKITA) Они Сигала отметил, что страна долго ждала момента, когда суахили начнет использоваться африканскими странами и предоставит прекрасные возможности для танзанийцев. По его словам, это прекрасный шанс для танзанийцев начать преподавать суахили в странах-членах сообщества.

Сигала подчеркнул, что именно танзанийцы, проживающие в стране, в которой суахили является основным языком общения должны преподавать этот язык, а не кто-либо другой.

Лектор и аналитик в области дипломатии из Центра международных отношений, находящегося в городе Дар-эс-Саламе, Израэль Состенес заявил, что сейчас самое подходящее время внедрять язык суахили в странах САДК, особенно учитывая, что он использовался борцами за свободу во многих африканских государствах.

Состенес добавил, что суахили помимо всего прочего поспособствует решению многих экономических и социальных проблем в африканских странах.