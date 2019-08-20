Сеул, , 12:54 — REGNUM

За пять лет в Южной Корее погибло более 100 детей, подвергшихся жестокому обращению. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства здравоохранения и социального обеспечения страны.

Согласно опубликованным данным, в период с 2014 по 2018 год в стране погибло 132 ребенка в результате жестокого обращения.

По официальным данным, в 2014 году в результате жестокого обращения погибло 14 детей, в 2015 году — 16 детей, в 2016 году — 36 детей, в 2017 году — 38 детей, в 2018 году — 28 детей.

В прошлом году от насильственных действий скончались 15 мальчиков и 13 девочек.

Известно, что среди погибших детей десять человек были в возрасте до одного года, восемь человек — в возрасте одного года, два человека — в возрасте четырех лет, два человека — в возрасте пяти лет, один человек — в возрасте шести лет, два человека — в возрасте семи лет, один человек — в возрасте восьми лет и два человека — в возрасте девяти лет.

В жестоком обращении с детьми виновны 30 человек, среди которых один человек в возрасте от десяти лет, 14 человек — в возрасте от 20 лет, восемь человек — в возрасте от 30 лет, шесть человек — в возрасте от 40 лет и один человек — в возрасте от 60 лет.