Коканд, , 12:41 — REGNUM

В соответствии с постановлением правительства в Узбекистане создан Кокандский университет, который является негосударственной организацией высшего образования, сообщает 20 августа издание UzDaily.

Отмечается, что образование в университете будет вестись на русском, узбекском и английском языках на платно-контрактной основе. Обучение в вузе планируется запустить уже в 2019 году.

Отметим, 15 августа в Узбекистане закончились вступительные экзамены в вузы. Результаты будут опубликованы в несколько этапов до 22 августа. Заявки на сдачу экзаменов в 2019 году подали 930 тыс. студентов.