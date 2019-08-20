Москва, , 12:38 — REGNUM

Народный артист СССР Армен Джигарханян выписан из больницы, сообщил 20 августа друга артиста Артур Согомонян.

«Да, выписан из больницы, всё нормально. Хорошо себя чувствует», — цитирует РИА Новости Согомоняна.

По его словам, в ближайшие дни Джигарханян «должен поехать в театр».

Напомним, ранее сообщалось, что Джигарханян находился в больнице на профилактическом обследовании.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года Джигарханян был госпитализирован из-за проблем со здоровьем. Сообщалось, что у актера ничего критического не произошло, а просто появились проблемы, требующие «стационарного решения».

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