Мадрид, , 12:58 — REGNUM

Нелегальный въезд иммигрантов в Испанию сократился почти на 40%. Об этом сообщает испанское новостное издание El País.

Отмечается, что правительство Испании стремится достичь показателя в 50% уже в 2019 году. В прошлом году в Испании нелегально высадилось 65 000 иммигрантов. Данные показатели связаны с тем, что по западному средиземноморскому маршруту передвигалась основная масса беженцев. Испании удалось значительно сократить процент нелегалов благодаря сотрудничеству с марокканскими властями, активно борющимися с потоками иммигрантов из Африки.

На сегодняшний день страной, принимающей наибольшее количество иммигрантов, является Греция; страна уже неоднократно обращалась за помощью к Турции и ЕС в поиске решений проблемы.