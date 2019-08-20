Мадрид, , 13:58 — REGNUM

Правительство Балеарских островов создаст ведомство, которое будет работать над сохранением двух официальных языков в регионе. Об этом сообщает испанское новостное издание El País.

Соглашения, подписанные еще в прошлом году, должны предоставить жителям Балеарских островов право на предоставление услуг на двух официальных языках автономного сообщества, а также гарантировать создание ведомства по защите языковых прав.

Основной задачей ведомства будет борьба с языковой дискриминацией. Двумя официальными языками Балеарских островов являются испанский и каталанский.